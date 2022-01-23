24 يناير.. أساطير ريال مدريد يزورون إكسبو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

يزور أساطير ريال مدريد، إيكر كاسياس، وروبرتو كارلوس، وألفارو أربيلوا، إكسبو 2020 دبي، غداً ( 24 يناير الجاري)، للمشاركة في فعالية خاصة لكرة القدم تُقام في مركز الرياضة واللياقة البدنية بدءاً من الساعة 05:00 مساء بتوقيت الإمارات.



ويشارك النجوم الدوليون السابقون الثلاثة في جلسة حوارية، والتي من المتوقع أن تبدأ في تمام الساعة 5:15 مساء بتوقيت الإمارات. وسيبهر بطل كرة القدم الحرة الإماراتي المتوج باللقب ثلاث مرات، عمار فريز، المشجعين، فيما تُتاح الكثير من الفرص للزوّار للفوز بقمصان نادي ريال مدريد الموقعة، والعديد من الجوائز المميزة الأخرى، فضلا عن قنلسوة طيران الإمارات، وجواز سفر إكسبو لكل من يحضر هذه الفعالية.

ويُعد ريال مدريد، الذي ترعاه مؤسسة طيران الإمارات، شريك الطيران الرسمي لإكسبو 2020 دبي، النادي الأكثر نجاحا في تاريخ كرة القدم الأوروبية، إذ تُوج بـ 13 لقبا في دوري أبطال أوروبا الذي يُعرف أيضا باسم كأس أوروبا، وسبق أن تُوج هذا الشهر بلقب بطولة كأس السوبر الإسباني التي احتضنتها المملكة العربية السعودية.

ويتعين على الزوار الراغبين في الحضور، التسجيل في الفعالية عبر تطبيق غلوفوكس لحجز مقاعدهم