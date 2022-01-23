شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الهوكى يواجه جنوب أفريقيا اليوم فى نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للهوكى نظيره جنوب أفريقيا، فى التاسعة إلا ربع مساء اليوم الأحد، فى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا.

وفاز منتخب الهوكي على نظيره الكينى بنتيجة 5/1 فى نصف نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى غانا ، ليتأهل للنهائي ، بعدما فاز على نظيره الأوغندي بنتيجة 3/1 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بغانا.

ونجح منتخب الهوكي فى الفوز بأولى مبارياته على نيجيريا 4/2، و فى ثان لقاءاته على غانا بنتيجة 1/0، حيث أن هذه البطولة مؤهلة لكأس العالم بالهند و يترأس البعثة أيمن الباسطى عضو مجلس إدارة الإتحاد .

نجح شريف كمال مؤخرا فى الاستمرار بمنصبه برئاسة اتحاد الهوكى لمدة 4 سنوات مقبلة فى الإنتخابات الأخيرة بالحصول على 10 أصوات من أصل 16، بينما حصد منافسه يحيى دعبس على 6 أصوات.

وعلى مقعد العضوية نجح كل من: رامى بدر وطارق مصطفى وأحمد عصمت وأيمن البسطى وتامر حسنى.