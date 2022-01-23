شكرا لقرائتكم خبر عن الأخوة فى زمن كورونا.. محمد بسام يدعم شقيقه مهاجم المقاولون فى العزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عمر بسام مهاجم المقاولون العرب صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، حيث يخضع للعزل المنزلى بسبب إصابته بكورونا، ما أدى إلى غيابه عن مباريات فريقه فى كأس رابطة الأندية المصرية.

وظهر في الصورة محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش يقوم بتوصيل بعض الطلبات إلى شقيقه عمر، مرتدياً الكمامة، وعلق محمد بسام قائلا، "شفاك الله وعافاك يا أخ".



عمر بسام ومحمد بسام



محمد وشقيقه عمر

ويستأنف اليوم الأحد، فريق المقاولون العرب، استعداده لمباراة الإسماعيلي التي ستقام الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الأهلي.

وتعادل المقاولون العرب أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.‏

وجاء هدف تقدم المقاولون في الشوط الأول عن طريق محمد حمدي زكي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وأحرز "زياد طارق" هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 55، ورفع المقاولون العرب، رصيده إلى 4 نقاط، ليستمر في المنافسة على تصدر المجموعة الثانية ويحتل المركز الثاني.