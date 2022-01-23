شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يوافق على بيع بادجى لأميان الفرنسى بعد رفض موسيمانى عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، عن أن نادى أميان الفرنسي سيطلب من الأهلى شراء السنغالى اليو بادجى بشكل نهائى بعد تألقه معهم خلال الإعارة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم : "نجح بادجى في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدف لزملائه في 13 مباراة، وهو ما جعل مسئولي النادى الفرنسي يفكرون في تفعيل بند شرائه من النادى الأهلى والاحتفاظ بالمهاجم السنغالى".

ويضيف شوبير: "الناس فى فرنسا هيتجننوا على بادجى وعايزينه بأى طريقة والأهلى سيوافق على بيعه لأن موسيمانى لن يوافق على عودة اللاعب بعد انتهاء إعارته فى 30 يونيو المقبل ، وأنا شايف ان الاهلى زى ماخسر ازارو خسر بادجى الثنائى مهاجم رائع ".

وكان الأهلي قد وافق على إعارة بادجي إلى إميان الفرنسي مقابل 400 ألف دولار مع وضع بند أحقية النادي الفرنسي في شراء اللاعب مقابل دفع مليون و800 ألف دولار بعد انتهاء الإعارة.

وطلب إميان شراء بادجي مقابل 900 ألف دولار من الأهلي، وينتظر موقف الأهلي من العرض المالي المعروض، حيث يفضل الأهلي بيع اللاعب نظير المبلغ المتفق عليه في عقد الإعارة، خاصة أن مسئولي القلعة الحمراء تعاقدوا مع المهاجم السنغالي قادما من رابيد فيينا النمساوي قبل عامين مقابل 2 مليون دولار.