شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس احتياجاته من الصفقات غير المقيدة قبل قرار العودة فى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى الزمالك، دراسة ملف الصفقات التى أبرمت فى بداية الموسم الجارى، ولم يتم قيدها فى قائمة الفريق بسبب أزمة ايقاف القيد، الأمر الذى أدى لخروجهم على سبيل الإعارة لأندية أخرى لحين حل تلك الأزمة.

ويرغب مسئولى الزمالك فى تحديد احتياجات الفريق بالمقارنة بمراكز تلك الصفقات، حيث أن إدارة النادى ترى إنه لا حاجة لعودة حمدى النقاز الذى تمت إعارته لصفوف أهلي جدة السعودى، فى ظل وجود حمزة المثلوثى وحازم إمام فى الجبهة اليمنى.

كما تدرس الإدارة موقف عودة محمود شبانة وكذلك عمركمال عبد الواحد عقب انتهاء اعاراتهما، وفقًا لاحتياجات الفريق الفنية، لاسيما وإنه فى حالة وجود زخم فى أى مركز من المراكز سيكون التركيز على تدعيم الأماكن التى تحتاج لدعم.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة، علق على أزمة التفاوض مع بعض اللاعبين الذين تنهي عقودهم ويرغبون في الرحيل، مؤكدا أن الزمالك لا يقف على أي لاعب أيا كان اسمه.

وقال أمير، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايسم سبورت: "مصطفى فتحي لم يتذمر ولم يمتنع عن حضور المران، ولكن ما في الأمر هو أن اللاعب لم يوفق في الانتقال إلى السعودية، بعد تعثر المفاوضات مع التعاون السعودي بشأن ضمه".