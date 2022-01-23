شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات محاولات الأهلي لضم مدافع المنتخب فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يستسلم مسئولو الأهلي لرفض نادى فيوتشر الاستغناء عن محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الجارى، ومازالت إدارة القلعة الحمراء تبذل محاولات قوية لضم اللاعب فى يناير الجاري.

وانتقل محمد عبد المنعم من الأهلي إلى فيوتشر مطلع الموسم الجارى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وفتح الأهلى خط اتصالات ودية مع فيوتشر لقطع إعارة اللاعب وعودته للقلعة الحمراء خلال يناير الجارى، لكن فيوتشر يرفض هذه الفكرة.

ويتمسك مسئولو فيوتشر باستمرار اللاعب حتى نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن عبد المنعم يقدم عروضا قوية مع منتخب مصر الفترة الأخيرة سواء في كأس العرب أو بطولة أمم أفريقيا الأخيرة، حيث سجل هدف فوز مصر على السودان مؤخراً بأمم أفريقيا.

ويرغب الأهلي تكثيف مفاوضاته مع فيوتشر لإقناعه بقطع إعارة اللاعب في يناير الجاري مع إمكانية رحيل لاعب أو أكثر من الأهلي إلى فيوتشر لإتمام الصفقة.

ويعاني دفاع الأهلي من الإصابات المتتالية التى كان أخرها بدر بانون الذي تعرض للإصابة مرتين بكورونا الفترة الماضية ما تسبب في مشاكل طبية له تستدعي راحته قرابة الستة أِسابيع.