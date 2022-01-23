شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للأساسيين فى الإسماعيلى قبل ودية بور فؤاد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف لاعبو الإسماعيلى الأساسيون تدريباتهم الجماعية قبل ودية بورفؤاد التى تقام اليوم، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة، عقب مواجهة البنك الأهلى التى أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما.

الإسماعيلى يستعد لمواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، فى رابع جولات كأس الرابطة. وأعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون قائمة لاعبيه استعدادًا للتجربة الودية ضد بورفؤاد التى ستقام عصر اليوم، الأحد، على ملعب الإسماعيلية.

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان وكمال السيد فى حراسة المرمى أحمد أيمن ومحمد بيومى وعمر هنيدى ومروان الصحراوى وأحمد فتحى كاستيلو ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقى ومحمود البدرى فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومدحت فقوسه ومصطفى فارس ومحمد عبد السميع وأحمد مدبولى فى خط الوسط وحازم مرسى فى خط الهجوم.

تأتى هذه المباراة فى إطار سعى الجهاز الفنى للفريق، للإطمئنان على مدى جاهزية لاعبيه البدلاء والمستبعدين للإستعامة بأى منهم خلال منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة.