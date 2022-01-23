شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: منتخب مصر يملك حظا أقوى للتأهل للمونديال أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن منتخب مصر يملك حظوظ وافرة للتأهل لكأس العالم بعد وقوعه فى مواجهة السنغال، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "مباراة منتخب مصر والسنغال الفاصلة للتأهل لكأس العالم فرص كل منتخب فيها 50 % ولكن فى رأيى فرصة منتخب مصر قد تكون 55 أو 60% لو أحسن كيروش التفكير فى المباراتين".

وأضاف شوبير، "السنغال منتخب عادى ولازم نركز فى الماتش اللى هنا ونطلع بشباك نظيفة عشان لو سجلنا هناك هدف أو هدفين تبقى انتهت، منتخب السنغال يتميز بالمهارة ولا يتمتع بالروح، يعنى بينقل كويس الكورة ويعمل عرضيات لكن متلاقيش لاعب بيهين نفسه فى الملعب واخدين شكل الجانب الفرنسى الشياكة والاناقة فى الملعب".

وتابع شوبير، "الكرة ليها بالجهد والعرق فى الملعب، مفيش حاجة اسمها تاريخ مواجهات ولا تصنيف ولا أى حاجة، نركز وهنكسب ونصعد للمونديال".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتى أقيمت مساء أمس السبت فى مدينة دوالا بالكاميرون، عن وقوع المنتخب الوطنى فى مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال فى الذهاب يوم 24 مارس المقبل فى القاهرة، قبل مواجهة الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

ويبحث المنتخب السنغالى عن التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة فى تاريخه، بعدما تأهل للمونديال مرتين سابقتين فى نسختى 2002 فى كوريا الجنوبية واليابان، وروسيا 2018.