شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى مصر والسنغال قبل تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 عن وقوع الفراعنة مع المنتخب السنغالي فى المرحلة الفاصلة لحجز تأشيرة التأهل للمونديال، والتقى منتخبنا الوطني مع السنغال 13 مرة من قبل، حالفه الفوز فى 7 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مناسبات، بينما تعادل فى مباراتين، وكان من بين الـ13 مواجهة مباراتان ضمن تصفيات كأس العالم، انتهت إحداهما بفوز الفراعنة، بينما الثانية حسمها التعادل.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب الوطني 161 مليوناً و250 ألف يورو، بينما تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب السنغال 343 مليوناً و150 ألف يورو، ما يعنى أن المنتخب السنغالي يتفوق على الفراعنة بفارق 181 مليوناً و900 ألف يورو.

ويعتبر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى بقائمة الفراعنة بقيمة تصل إلى 100 مليون يورو، كما يعتبر أيضاً هو الأغلى في قائمتي مصر والسنغال.

بينما يعد ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي هو الأغلى في قائمة المنتخب السنغالي بقيمة تصل إلى 80 مليون يورو.

وجاءت قائمة أغلى 10 لاعبين فى قائمة المنتخبين كالتالي:

منتخب مصر

محمد صلاح: 100 مليون يورو

تريزيجيه: 10 ملايين يورو

محمد النني: 9 ملايين يورو

مصطفى محمد: 5 ملايين و500 ألف يورو

عمر مرموش: 4 ملايين و500 ألف يورو

أحمد حجازي: 4 ملايين يورو

منتخب السنغال

ساديو ماني: 80 مليون يورو

كاليدو كوليبالي: 45 مليون يورو

إدوارد ميندي: 32 مليون يورو

إسماعيلا سار: 27 مليون يورو

عبدو ديالو: 25 مليون يورو