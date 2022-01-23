شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحمد عزب صفقة سلة الزمالك الجديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب أحمد عزب لاعب فريق سلة سموحة، والذى انتقل إلى الزمالك مؤخرا، عن مباريات الفريق السكندرى المتبقية له في الدور التمهيدى من دورى سوبر السلة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وظهرت أعراض كورونا على اللاعب، فخضع إلى كشف طبى وأجرى مسحة طبية، والتي جاءت نتيجتها إيجابية، وتقرر خضوع اللاعب للعزل المنزلى والبروتوكول الطبي لحين تحول المسحة من إيجابية إلى سلبية.

وكان أحمد عزب قد انتقل إلى سلة الزمالك، على أن ينضم للفريق رسميا عقب انتهاء مباريات الدور التمهيدى من بطولة السوبر.

وشهدت الساعات الماضية إتمام التعاقد مع أحمد عزب لتدعيم صفوف فريق السلة خلال مباريات الدورى، وكذلك بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها مصر، كأحد الصفقات القوية التى يبرمها الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية.