شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: غضب مكتوم فى الأهلى من موسيمانى.. وعرض السنغال يفجر الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير تفاصيل الغضب المكتوم بين إدارة الاهلى والجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق بشأن تمديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعد تصريحاته الأخيرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك حالة غضب شديدة فى الأهلى من موسيمانى بعد تصريحاته الأخيرة فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب مباراة المقاولون العرب، حينما كشف كل تفاصيل تفاوضه مع الادارة بشأن تمديد العقد".

وأضاف شوبير، "مجلس الأهلى ناقش الأزمة فى اجتماعه الأخير وتم الاستقرار على التزام الصمت وتأجيل حسم تمديد تعاقد موسيمانى لبعد كأس العالم للأندية، وهو الأمر الذى يرفضه موسيمانى ويمارس ضغوطا شديدة على الإدارة للتمديد حالياً بداعى امتلاكه عروض يريد حسمها عاجلا".

وتابع شوبير، "مجلس الأهلى وجه اللوم لمحسن صالح على تغريدته الأخيرة والأخير قام بحذفها وسيلتزم الصمت، الأهلى فى حيرة من أمره عايز يستنى نتائج المونديال والدورى لتحديد موقفه النهائي، خاصة أن الفريق خسر السوبر والدورى بغرابة شديدة مع موسيمانى رغم فوزه بالألقاب الأفريقية، وموسيمانى بيقول عنده عروض من منتخبات أفريقية زى السنغال مثلا وعايز يرد عليهم يقولهم أه أو لأ".

وأضاف شوبير، "موسيمانى حابب العيشة فى مصر وحابب نجومية الأهلى وشايف إن نجاحاته مع الفريق كانت تدفع الإدارة لتمديد تعاقده 6 سنوات ومستغرب ازاى المجلس لسه بيناقش فكرة التمديد أو لأ، موسيمانى بيقول إن فى خلاف بين أمير توفيق ومويرا زوجته ووكيل أعماله، وهذا غير حقيقى لأن أمير توفيق يناقشها بناءً على تعليمات واضحة من المشرف على قطاع الكرة".

وأتم شوبير حديثه قائلا، "الأكيد أن الأهلى حالياً مش هيمدد تعاقده مع موسيمانى وسوف ينتظر لنهاية المونديال وموسيمانى مش عايز يستنى بردو".