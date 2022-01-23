شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري يستقر على قيد ياسر حامد فى القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى المصري بقيادة معين الشعباني على قيد ياسر حامد صفقة الفريق الجديدة فى القائمة الأفريقية التى تستعد للمشاركة فى كأس الكونفدرالية خلال الفترة المقبلة، وكان المصري قد أتم تعاقده مع الفلسطيني ياسر حامد لمدة موسمين ونصف لتدعيم دفاعات الفريق.

ويمتلك النادى المصرى 7 أماكن شاغرة فى قائمته الأفريقية، حيث ضمت القائمة المشاركة في البطولة 26 لاعباً فقط وهم: "حراسة المرمى أحمد مسعود – أحمد دعدور – عصام ثروت – محمد شحاته، خط الدفاع: علاء عطا – محمد صالح – حجاج عويس –أحمد شديد قناوى – إسلام صلاح –أحمد شوشة – معاذ أنور، وخط الوسط: فريد شوقى – عمرو موسى – أحمد رفعت – عبده زين – إسلام أبو سليمة – مصطفى سلطان – إيزى إيميكا – إسلام عطية – محمد عنتر – حسن على – سعيدو صنبورى – إبراهيم سعيد – على حمدى، وخط الهجوم: جريندو عبد اللطيف – زياد فرج".