شكرا لقرائتكم خبر عن "على طبق من ذهب".. حساب الكان يتغنى بمهارة السولية وهدف محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغنى الحساب الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالهدف الذى سجله المنتخب المنتخب الوطني فى شباك غينيا بيساو خلال الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تأهل الفراعنة في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وكتب الحساب الرسمي للكان، على طبق من ذهب؟، بتمريرة ساحرة صنع عمرو السولية نجم منتخب مصر هدف محمد صلاح فى مرمى غينيا بيساو ليحقق الفراعنة أول ثلاث نقاط في.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء القادم فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.

وجاءت القائمة كالتالى: حراسة المرمى: سيلفان جبوهو (وولكيت كيتيما، إثيوبيا)، بدرا علي سانجار (نجوم دي آر، جنوب أفريقيا)، عبد الكريم سيسي (أسيك ميموزا، ساحل العاج)، إليزير إيرا تاب (سان بيدرو، ساحل العاج).

المدافعون: سيرجي أورير (فياريال، إسبانيا)، إريك بايلي (مانشستر يونايتد، إنجلترا)، ويلي بولي (ولفرهامبتون، إنجلترا)، ويلفريد كانون (بيراميدز، مصر)، أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن، ألمانيا) ، سيمون ديلي (أضنة ديميرسبور، تركيا) ، جيسلان كونان (ريمس، فرنسا).

لاعبو الوسط: حبيب مايجا (ميتز، فرنسا)، ماكسويل كورنيه (بيرنلي، إنجلترا)، سيري دي (سيون، سويسرا) ، إبراهيم سانجار (آيندهوفن، هولندا)، جين دانييل أكبا أكبرو (لاتسيو، إيطاليا)، فرانك كيسي (أي سي ميلان، إيطاليا)، حامد تراوري (ساسولو، إيطاليا)، ماكس جرادل (سيفاسبور، تركيا)، جان مايكل سيري (فولهام ، إنجلترا)، جيريمي بوجا (ساسولو، إيطاليا).

المهاجمون: ويلفريد زاها (كريستال بالاس ، إنجلترا)، جان إيفرار كواسي (طرابزون سبور، تركيا) ، نيكولاس بيبي (آرسنال، إنجلترا)، سيباستيان هالير (أياكس ، هولندا)، كريستيان كوامي (أندرلخت، بلجيكا)، يوهان بولي (الريان، قطر)، كريم كوناتي (أسيك ميموزا، ساحل العاج).

فى المقابل تضم قائمة منتخب مصر 6 محترفين فقط هم محمد صلاح ومحمد الننى وأحمد حجازى ومصطفى محمد وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه.