شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى شوبير "ابن الوز عوام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلى، فى تجسيد مقولة "ابن الوز عوام"، بعد تألقه اللافت فى كأس الرابطة، ليضع قدمه فى الزحف إلى مسيرة والده نجم حراسة القلعة الحمراء فى الثمانينيات والتسعينيات أحمد شوبير. ويمتلك مصطفى شوبير مقومات النجاح الواراثية والفنية، حيث يقدم أفضل العروض فى كأس الرابطة ما جعله محط أنظار الجميع.

وتلقى مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي افترة الأخيرة العديد من العروض المحلية عقب تألقه اللافت مع الأهلي ودفاعه عن عرين الفريق فى بطولة رابطة الأندية المحترفة.

وقدم مصطفى شوبير أداء جيدا للغاية مع الأهلي في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة ودافع عن عرين المارد الأحمر ببسالة خلال المباريات الثلاثة التى خاضها الفريق ببطولة الرابطة حتى الأن أمام الجونة، والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وبات مصطفى شوبير من أهم مكاسب الأهلي في بطولة كأس الرابطة رفقة باقي مجموعة اللاعبين الصاعدين ويأتي في مقدمتهم ، عمار حمدي ، زياد طارق ، محمد مغربي ، عبد الرحمن مانو.

وارتبط اسم مصطفى شوبير بالعديد من العروض المحلية التى أبدت رغبتها في ضمّه خلال يناير الجارى، على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، لكن الأمر سيكون صعباً للغاية حيث يتمسك به الأهلي بعدما فرض نفسه الفترة الماضية.

ويرصد الخليج 365 لقطات للحارس مصطفى شوبير فى الصور التالية :