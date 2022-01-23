شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: إصابة كوكا زى بدر بانون.. وغياب 3 لاعبين عن الأهلى فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساءل الإعلامى أحمد شوبير عن أسباب كثرة الإصابات فى صفوف الأهلى الفترة الأخيرة، لاسيما بعد إصابة صلاح محسن وحسام حسن ومحمد محمود، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إصابة أحمد نبيل كوكا زى بدر بانون هياخد شهر ونصف راحة من التدريبات وبعدين يعمل فحوصات ويشوف حالته، وللأسف هى إصابة محزنة للاعب شاب فى مستهل حياته الكروية".

وأضاف شوبير، "لازم اللاعيبة اللى بيجيلها كورونا تهتم بعد التعافى بإجراء فحوصات كاملة على كل جزء فى جسمهم الامر فى غاية الخطورة".

وتابع شوبير، "الإصابات رجعت فى الأهلى بكل قوة، مثلا صلاح محسن كان خارج من مباراة الجونة وقالوا الإصابة بسيطة فجأة بقت عملية وهيغيب شهرين، وبالتالى هيغيب عن كأس العالم للأندية، محمد محمود وزنه زايد وبيرجع نفسه شوية بشوية فى كأس الرابطة، وفجأة إصابة فى الخلفية وهيغيب أسبوعين وبالتالى عن كأس العالم".

وأكمل شوبير، "حسام حسن جتله إصابة فى السمانة ويغيب عن أسبوعين، وبالتالى عن كأس العالم والأهلى كان هيعتمد عليه بشكل أساسى فى ظل غموض موقف محمد شريف مع منتخب مصر".

وأكد شوبير أن "الإصابات العضلية فى الأهلى هل ممكن تكون من الإجازات الكتيرة التى منحها موسيمانى للاعبيه، هل نظام التمرين نفسه أثر على اللاعبين جايز وممكن ".