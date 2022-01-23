دور خروج المغلوب..3 قنوات مفتوحة تذيع مباريات اليوم بكأس أمم أفريقيا (الجدول والترددات)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

ينطلق اليوم الأحد أول أيام دور الـ 16 بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير .

وتلعب اليوم مباراتي الجابون وبوركينا فاسو ونيجيريا وتونس (اضغط هنا للتعرف على مواعيد المباريات)

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة والتي خصصت قناتي beIN SPORTS MAX HD 1 وbeIN SPORTS MAX HD 2 لنقلها.

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 1 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD 2 الناقلة لكأس الأمم الأفريقية على نايل سات:

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تردد قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500