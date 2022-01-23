الاختبار الأخير.. مونتيري يفلت من الهزيمة قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أفلت فريق مونتيري من الهزيمة أمام كروز أزول وتعادل معه 2-2 صباح الأحد في المرحلة الثالثة من الدوري المكسيكي في الاختبار الأخير قبل مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

ومن المنتظر أن يواجه مونتيري نظيره الأهلي يوم 5 فبراير المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية بالإمارات، ويتأهل الفائز لمواجهة بالميراس بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

وتقدم كروز أزول بهدفين سجلهما كارلوس أنتونا وبريان انجولو في الدقيقتين 31 و53، وجاء هدف انجولو من ضربة جزاء.

لكن مونتيري أفلت من الهزيمة وتعادل بهدفين في الثواني الأخيرة من المباراة سجلهما روخيليو فونيس موري وسيزار مونتيس.

ورفع مونتيري رصيده بذلك إلى خمس نقاط في المركز السابع مقابل سبع نقاط لكروز أزول في الصدارة بفارق الأهداف أمام أطلس.