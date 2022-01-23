شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم وبانون وصلاح محسن.. "نزلاء جدد فى مستشفى الأهلى للإصابات الطويلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادة فريق الأهلى بالسنوات الأخيرة، لا تكاد تمر مباراة دون أن تسقط ضحية جديدة من لاعبيه بفعل الإصابة اللعينة التى أجادت خطف مواهب القلعة الحمراء ولعبت دور البطولة فى حرمان الأهلى من أعتى نجومه فى أوج تألقهم، وقبل أن يستعد الفريق الأحمر للمشاركة فى كأس العالم للأندية بالإمارات، المقرر لها مطلع فبراير المقبل، فتح مستشفى الأهلى قسماً جديداً بعنوان "الإصابات الطويلة"، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

أكرم توفيق

تعرض أكرم توفيق نجم الاهلى ومنتخب مصر للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تقام حاليا فى الكاميرون ليتأكد غيابه تسعة أشهر كاملة عن الملاعب.

أكرم توفيق من النجوم الصاعدة بسرعة البرق فى الملاعب المصرية، وبات فى فترة وجيزة أفضل ظهير أيمن فى مصر، رغم أن مركزه الأساسي لاعب وسط مدافع، بخلاف أنه لم يتخط الـ24 عاما، ومع ذلك بات من أهم اللاعبين في مركزه.

وساهم أكرم توفيق مع المنتخب الأولمبي فى التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل إلى أولمبياد طوكيو، وكذلك مساهمته مع الأهلي فى التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي، وفى صعود المنتخب الأول لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وإجمالاً لعب أكرم توفيق مع الأهلى 64 مباراة بكل البطولات سجل هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى فى 3656 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرتين والسوبر الأفريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو ، وشارك أكرم توفيق فى 8 مباريات دولية مع منتخب مصر ونجح فى تسجيل هدف .

بدر بانون

صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى إثر الإعلان عن استبعاد المغربى بدر بانون مدافع المارد الأحمر من صفوف منتخب أسود الأطلسى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، لعدم قدرته على المشاركة فى المباريات لفترة طويلة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا مرتين على التوالى.

الأسد المغربي تم تنصيبه ملكاً فى قلوب الأهلاوية، ليس لقدراته الدفاعية فقط وتأمين خط الظهر، بل للعقل الكروى الذى يتمتع به فى قطع الكرات وتمريها لبداية الهجمات وكذلك دوره الهجومي المميز خاصة في التسديدات وركلات الجزاء التى تفوق فيها على غيره.

وشارك بدر بانون فى 50 مباراة مع الأهلى بكل البطولات ونجح فى تسجيل أربعة أهداف وصنع هدف، وتوج بدر بانون مع المارد الأحمر ببطولة دوري أبطال أفريقيا بجانب السوبر الأفريقى مرتين، وكأس مصر وبرونزية كأس العالم للأندية.

"السلطان" لقب أثبت بدر بانون مدافع النادي الأهلى أنه جدير به، بعد تألقه مع الفريق ليثبت أقدامه بشكل أساسي مع الأهلي فى فترة وجيزة ويكسب ثقة الجهاز الفني والجماهير، بعدما أعاد الهيبة إلى خط الدفاع الأحمر وأصبح صمام أمان وصخرة صلبة تتحطم عليها آمال المنافسين.

صلاح محسن

وخضع صلاح محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لجراحة تثبيت مشطية القدم صباح السبت فى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة. وأكد طبيب الفريق أن صلاح محسن كان يعاني من كسر فى مشطية وجه القدم واحتاج للتدخل الجراحي الذي تم إجراؤه بنجاح.

وأشار طبيب الفريق إلى أن صلاح محسن سيغيب لمدة تتراوح ما بين 7 إلى 8 أسابيع عن صفوف الفريق يخضع خلالها لبرنامج علاج طبيعي وتأهيل.

وأوضح أبو عبلة أن حالة اللاعب مستقرة بعد إجرائه الجراحة اللازمة وسيخضع لمتابعة يومية تحت إشرافه لحين بدء تنفيذ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل.