شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إبراهيم حسن يسجل هدفا عالميا للإسماعيلي في شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف عبد الحليم على في مازيمبى الكونغولى في دوري أبطال أفريقيا 2002.
وسجل إبراهيم حسن لاعب بيراميدز الحالي والإسماعيلي السابق هدفا رائعا للدراويش في مرمى الزمالك خلال مباراتهما بالدوري.
وسجل إبراهيم حسن، صانع ألعاب الإسماعيلى، هدفا عالميا فى شباك الزمالك بلقاء الدور الأول بالدورى موسم 2013 -2014، ليفوز الدراويش بالمباراة بذلك الهدف.