شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. إبراهيم حسن يسجل هدفا عالميا للإسماعيلي في شباك الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك أهداف تظل فى ذاكرة الجماهير ولا تُنسى، خاصة أن تكون مرتبطة بتأهل صعب أو تحقيق بطولة أو رد اعتبار، وهو ما ينطبق على هدف عبد الحليم على في مازيمبى الكونغولى في دوري أبطال أفريقيا 2002.