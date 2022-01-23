شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان يحتوى غضب على لطفى فى جلسة خاصة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سامى قمصان، المدرب العام بالنادى الاهلى، جلسة مع على لطفى حارس مرمى فريقه بعد غضب الحارس من الاستبعاد من المشاركة فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة ومنح مبارياتها للصاعد مصطفى شوبير الذى قدم مباريات مميزة، وطالب سامى قمصان الحارس بعدم الغضب من قرار الجهاز الفني الذى أصر على منح الفرصة للصاعدين خوفاً من تعرض أى لاعب للإصابة، لاسيما بعد كثرة الإصابات التي ضربت صفوف الفريق وخطفت أبرز نجومه، مثل أكرم توفيق الذى تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبى، وبدر بانون الذى تأكد غيابه عن مباريات الأهلى فترة طويلة بسبب معاناته من توابع الإصابة بفيروس كورونا مرتين، فضلا عن تعرض صلاح محسن للإصابة بشرخ فى وجه القدم.

وطالب قمصان على لطفى بالتركيز فى التدريبات ليكون جاهزاً للمشاركة في المباريات مع أول إشارة من الجهاز الفني، لاسيما أن الجميع يعلم قدراته الفنية ويخشى من تعرضه لأى إصابة في ظل عدم وضوح الموقف النهائي لمشاركة محمد الشناوى مع الاهلى في كأس العالم للأندية حال تأهل الفراعنة لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون وبالتالي سيكون وقتها على لطفى هو حارس الاهلى الاساسى بالمونديال.

ومن جانبه وعد على لطفى مدربه بالقتال في التدريبات للظهور بشكل متميز مع الاهلى في الفترة المقبلة.