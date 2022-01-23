شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتابع حالة فتوح قبل المشاركة مع المنتخب أمام كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الطبى للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، على متابعة تطورات حالة أحمد فتوح خلال تواجده مع المنتخب الوطنى فى الكاميرون، حيث كان اللاعب يعانى من شد في عضلة السمانة وإجهاد عقب مشاركته فى مبارة المنتخب الأولى أمام نيجيريا، ليغيب بعدها عن مباراتى غينيا والسودان.

وأصبح فتوح حاليًا جاهزًا للمشاركة مع الفراعنة فى مواجهة كوت ديفوار فى دور الـ 16 بأمم أفريقيا والمقرر لها الأربعاء المقبل.

ويحرص الجهاز الطبى للزمالك على متابعة حالة اللاعب وحثه على عدم التسرع فى العودة للملعب فى حال استمرار معاناته من أى آلام.

واقترح الجهاز المعاون للبرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، تغيير طريقة اللعب فى المباراة المقبلة أمام كوت ديفوار فى دور الـ16 بأمم أفريقيا بالكاميرون، بحيث يلعب المنتخب بطريقة 4 / 4 / 2 بدلا من 4 / 3 / 3.

ويرغب الجهاز المعاون لكيروش فى الدفع بأحمد سيد زيزو وحمدى فتحى فى التشكيل الأساسى بوسط الملعب، على أن يجلس عمر مرموش على دكة البدلاء فى المباراة المقبلة.

ويلتقى منتخب مصر نظيره كوت ديفوار في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقيا المقامة في الكاميرون الأربعاء القادم فى السادسة مساءً، وتضم قائمة منتخب كوت ديفوار العديد من النجوم، على رأسهم سباسيتان هالير، مُهاجم أياكس، وهداف مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022 ، ويلفريد زاها جناح كريستال بالاس، إلى جانب فرانك كيسي متوسط ميدان اي سي ميلان.