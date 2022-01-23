شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يدرس التعاقد مع ظهير من شمال أفريقيا تحسبا لفشل صفقة الحلواني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مسؤولو النادي المصري، خطة بديلة لضم ظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك تحسباً لفشل صفقة ضم عمرو الحلواني لاعب سيراميكا، حيث قدم النادي البورسعيدي عرضاً لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم إلا أن الطرفين لم يتفقا حتى الآن على الأمور المادية.

ويخطط مسؤولو المصري لضم ظهير أيسر من شمال أفريقيا بمساعدة معين الشعباني مدرب الفريق، وذلك في حالة فشل الاتفاق مع عمرو الحلواني.

من جانبه، أكد عاطف مبروك نائب رئيس اللحنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، والمشرف على الفريق الأول للكرة بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية قام مؤخرًا بإقرار اللائحة الجديدة للفريق سواء المتعلقة منها بالمسابقات المحلية أو المتعلقة بمشاركة الفريق في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، مشيرًا أن لاعبي الفريق قد قاموا بالفعل بالتوقيع على اللائحة الجديدة وهو ما أدى بالفعل لحصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضاف عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري قام أيضًا بصرف المستحقات المتأخرة للجهاز الفني للفريق سعيًا منه لتوفير جو من الهدوء داخل الفريق.

وأكد عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري لا يألو جهدا في سبيل إرساء الاستقرار داخل القلعة الخضراء منذ تكليفه بمهام عمله داخل النادي قبل نحو أسبوعين ، مشيرًا أن مجلس الإدارة قام أمس بصرف رواتب العاملين بالنادي حتى الشهر المنقضي.