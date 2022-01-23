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القاهرة - سامية سيد - هل يدفع موسيمانى ثمن إراحة الأساسيين فى الأهلى خلال كأس العالم؟.. سؤال بات يفرض نفسه بقوة على سطح الأحداث فى القلعة الحمراء، بعدما قرر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أخيراً تجهيز لاعبيه الأساسيين للعودة للتشكيل الأساسى فى مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، بداية من مواجهة سموحة المقرر لها الخميس المقبل، بعد غيابهم عن الجولات الثلاث الأولى للمسابقة، ويستعيد المارد الأحمر جهود كل من على لطفى ورامى ربيعة وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وميكيسونى وياسر إبراهيم وبيرسى تاو وأحمد عبد القادر لتجهيزهم للمشاركة فى مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها بالإمارات مطلع فبراير المقبل.

ويمثل الأهلى فى كأس الأمم الأفريقية ثنائى أجنبى هما التونسى على معلول والمالى أليو ديانج، بجانب تواجد 5 لاعبين مع منتخب مصر هم (محمد الشناوى – أيمن أشرف – عمرو السولية – حمدى فتحى – محمد شريف).

وكان موسيمانى قد قرر خوض مباريات كأس الرابطة بمجموعة من الشباب الصاعد خوفاً من تساقط أحد اللاعبين بسبب الإصابة، لاسيما بعد تعرض المغربى بدر بانون مدافع الفريق للإصابة واستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا مرتين على التوالى فضلا عن إصابة أكرم توفيق الظهير الأيمن مع منتخب مصر فى مباراة نيجيريا وغيابه فترة طويلة عن الملاعب بجانب إصابة صلاح محسن بشرخ فى القدم.

وتراجع موسيمانى عن هذا القرار خوفاً من افتقاد لاعبيه الياقة البدنية والفنية قبل مونديال الأندية، لاسيما بعد توقف مسابقة الدورى منذ نهاية ديسمبر الماضى.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى المدير الفنى ملف مباراة المقاولون العرب التى أقيمت الجمعة باستاد الأهلى والسلام فى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

وبدأ الجهاز الفنى للأهلى يستعد للمواجهة المقبلة فى كأس الرابطة أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل، ويرغب الجهاز الفنى فى مواصلة الدفع بالعناصر الشابة فى مباراة سموحة كما جرت العادة فى المباريات الثلاثة التى خاضها المارد الأحمر فى البطولة حتى الأن، أمام الجونة والإسماعيلى والمقاولون العرب.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الأهلى فى المجموعة الثانية والتى تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.