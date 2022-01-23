شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمد فوزى عن الانتظام فى تدريبات الإسماعيلى استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر
وخرج حارس الدراويش من معسكر فريقه الأخير الذى أقيم بالإسكندرية، وتخلله مباراتا سموحه والأهلى، للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة قبل ساعات من السفر إلى المحافظة الساحلية
ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس بعد مواجهة البنك الأهلى.
وكان الإسماعيلى قد تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر الجمعه ـ على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.
ويحتل الإسماعيلى صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.