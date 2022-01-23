شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل محمد فوزى عن الانتظام فى تدريبات الإسماعيلى استعداداً للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد فوزى، حارس مرمى النادى الاسماعيلى ، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد 10 أيام استعداداً لعودة مباريات الدورى، بعدما أثبت الأشعة التي أجراها فوزي عن إصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ليتأكد غيابه عن مباريات الدراويش بالكامل في كأس رابطة الأندية المحترفة.

وخرج حارس الدراويش من معسكر فريقه الأخير الذى أقيم بالإسكندرية، وتخلله مباراتا سموحه والأهلى، للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة قبل ساعات من السفر إلى المحافظة الساحلية