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10 أيام تفصل محمد فوزى عن الانتظام فى تدريبات الإسماعيلى استعداداً للدورى

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القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد فوزى، حارس مرمى النادى الاسماعيلى ، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد 10 أيام استعداداً لعودة مباريات الدورى، بعدما أثبت الأشعة التي أجراها فوزي عن إصابة بجزع فى الرباط الداخلي للركبة، ليتأكد غيابه عن مباريات الدراويش بالكامل في كأس رابطة الأندية المحترفة.

 

وخرج حارس الدراويش من معسكر فريقه الأخير الذى أقيم بالإسكندرية، وتخلله مباراتا سموحه والأهلى، للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة قبل ساعات من السفر إلى المحافظة الساحلية

ومنح الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، لاعبيه راحة سلبية من التدريبات الجماعية أمس بعد مواجهة البنك الأهلى.

وكان الإسماعيلى قد تعادل مع البنك الأهلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى أقيمت عصر  الجمعه ـ على ملعبه بالإسماعيلية، فى ثالث جولات كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويحتل الإسماعيلى صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط عقب الفوز على سموحه والتعادل مع الأهلى والبنك الأهلى قبل مواجهة المقاولون العرب عصر الخميس المقبل على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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