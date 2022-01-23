شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة استعدادا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأحد، فريق المقاولون العرب، استعداده لمباراة الإسماعيلي التي ستقام الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الأهلي.
وجاء هدف تقدم المقاولون في الشوط الأول عن طريق محمد حمدي زكي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وأحرز "زياد طارق" هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 55، ورفع المقاولون العرب، رصيده إلى 4 نقاط، ليستمر في المنافسة على تصدر المجموعة الثانية ويحتل المركز الثاني.
وكشف المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، عن سبب ضعف الميركاتو الشتوى الجارى فى قلعة الجبل الأخضر، مؤكدا فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن المغالاة المادية الكبيرة من جانب الأندية كانت سبباً فى صرف النظر عن الكثير من الصفقات.
وأضاف عادل أن النادى سيتجه إلى الاعتماد على المجموعة التى لديه من اللاعبين مع بعض التدعيمات البسيطة خلال يناير الجارى، وذلك بسبب تمسك الأندية بلاعبيها واشتراطها مبالغ تفوق سقف العقود التي يضعها المقاولون العرب.