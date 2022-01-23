شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته اليوم بعد انتهاء الراحة استعدادا للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأحد، فريق المقاولون العرب، استعداده لمباراة الإسماعيلي التي ستقام الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب مباراة الأهلي.

وتعادل المقاولون العرب أمام الأهلي، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم بملعب السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.‏

وجاء هدف تقدم المقاولون في الشوط الأول عن طريق محمد حمدي زكي من ضربة جزاء في الدقيقة 38، وأحرز "زياد طارق" هدف تعادل الأهلي في الدقيقة 55، ورفع المقاولون العرب، رصيده إلى 4 نقاط، ليستمر في المنافسة على تصدر المجموعة الثانية ويحتل المركز الثاني.