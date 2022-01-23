شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى راحة اليوم من التدريبات قبل مواجهة سموحة فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصل لاعبو النادي الأهلي، اليوم الأحد، على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، ومن المقرر أن يستأنف الاهلي تدريباته غدا الاثنين، فى إطار الاستعدادات لمباراة سموحة فى كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قد أشاد بالمستوى الفني والبدني الذى قدمه شباب الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب، وقال خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده بعد المباراة، إنه سعيد بما قدمه شباب الأهلي خلال مباريات كأس الرابطة.
وأضاف موسيماني، «أول مباراة لشباب الأهلي كانت الأصعب لإذابة الجليد بينهم وبين مثل هذه المباريات، وهذا ما سعيت لتجاوزه لإكسابهم الثقة والخبرات مع استيعاب طريقة اللعب، ولهذا كانت هذه المباريات فرصة جيدة بالنسبة لهم».
وأوضح موسيماني أن الأهلي يمتلك عناصر شابة مميزة للغاية وقادرة على تقديم المزيد من المجهود المؤثر للفريق الأول في الفترة القادمة، مؤكدًا أنهم استوعبوا الكثير من طرق اللعب وبدأوا يظهرون بشخصيتهم وسعيهم الدائم لتسجيل الأهداف لتحقيق الفوز.
وأكد أنه سيقوم باصطحاب أكثر من عنصر بفريق الشباب الذي يشارك حاليًّا للدخول بقائمة الفريق في كأس العالم للأندية، ولكنه لن يعلن الآن عن هذه الأسماء؛ حتى لا يتأثر بقية اللاعبين، خاصة أن الفريق أمامه مباراتان في كأس الرابطة ويسعى للحفاظ على تركيز جميع اللاعبين.
واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن ظروف بطولة كأس الرابطة هي التي أجبرته على إشراك العناصر الشابة بصفوف الفريق نتيجة للإصابات وعدم جاهزية البعض الآخر، ولكنها كانت فرصة رائعة لاكتشاف هذه العناصر التي أصبحت مكسبًا للنادي الأهلي.