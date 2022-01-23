الإسماعيلى يسابق الزمن لحسم 3 صفقات قبل غلق باب القيد الشتوى

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القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو الاسماعيلى الزمن لحسم ثلاث صفقات قبل غلق باب القيد الشتوى، حيث دخلت لجنة التعاقدات بالدراويش في مفاوضات جادة مع مهاجم نيجيرى لدعم خط هجوم الفريق، بجانب التفاوض مع نادى القناة لحسم صفقة مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبى، كما يبذل مسئولو الإسماعيلى جهوداً مكثفة لإقناع نادى سيراميكا بتخفيض المقابل المادى المطلوب للاستغناء عن محمد حسن لاعب خط الوسط حيث طلبت إدارة سيراميكا الحصول على 7 مليون جنيه نظير بيع اللاعب .

ولايزال مسئولو الإسماعيلى في مرحلة التفاوض مع المهاجم النيجيرى الذى يطلب ناديه الحصول على 300 ألف دولار نظير إتمام الصفقة، فيما حصل الإسماعيلى على توقيع مروان حمدى مهاجم القناة والمنتخب الاوليمبى لدعم خط هجوم الدراويش فى النصف الثانى من الموسم، وتقدم الدراويش بطلب رسمي للحصول على خدمات مروان حمدى مهاجم المنتخب الأولمبي مقابل مبلغ مادى، بالإضافة إلي رحيل ثلاثة للاعبين من صفوف القلعة الصفراء على سبيل الإعارة، هم أحمد أيمن ومحمد نصر ومدحت فقوسة لدعم صفوف القناة .

وتعاقد الإسماعيلى مع ثلاث صفقات بالميركاتو الشتوى الحالي هم البوليفي كارميلو والجامبي سايكو والايفوارى جاك بوريل بورى.