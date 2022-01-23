شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة "لم الشمل" فى الأهلى قبل المونديال بعد أزمة الحاوى وياسر إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بعض لاعبى الأهلى على عقد جلسة تصفية الأجواء بين وليد سليمان وياسر إبراهيم لاعبى الفريق الأحمر، بعد المشادة التي حدثت بينهما فى أحد التدريبات وتسببت فى قيام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق بتغريم ياسر إبراهيم مادياً بعد تدخله العنيف على الحاوى.

وطالب لاعبو الأهلى الثنائى بإغلاق صفحة هذه الأزمة، لاسيما أن الفريق مقبل على تحديات صعبة للغاية بداية من مباريات كأس العالم للأندية بالإمارات مطلع فبراير المقبل، تتطلب تضافر كل الجهود لتحقيق إنجاز يليق بالمارد الأحمر الذى توج بالبرونزية فى آخر مشاركة عالمية، لاسيما أن الفريق سيخوض البطولة منقوصاً من عدد كبير من لاعبيه سواء الدوليين أو المصابين.

فى سياق آخر، أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، ملف مباراة المقاولون العرب التى أقيمت الجمعة باستاد الأهلي والسلام في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة .

وبدأ الجهاز الفني للأهلى يستعد للمواجهة المقبلة في كأس الرابطة أمام سموحة المقرر لها الخميس المقبل، ويرغب الجهاز الفني في مواصلة الدفع بالعناصر الشابة في مباراة سموحة كما جرت العادة في المباريات الثلاثة التي خاضها المارد الأحمر في البطولة حتى الأن ، أمام الجونة والإسماعيلي والمقاولون العرب.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الأهلى في المجموعة الثانية والتي تضم لجواره كل من سموحة، البنك الأهلي، الجونة، الإسماعيلي، المقاولون العرب.