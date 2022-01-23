شكرا لقرائتكم خبر عن الشعباني يضع برنامج تأهيلي مكثف لإعداد الجلاصي بعد تعافيه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة معين الشعباني برنامج تأهيلي مكثف، للإلياس الجلاصي لاعب الفريق، ينتظم بعده اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمباريات الفريق المقبلة سواء بكأس الرابطة أو بدور المجموعات من النسخة التاسعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

كان الجلاصي قد حصل على أجازة لنحو عشرة أيام للسفر إلى تونس عقب توقف مباريات الدوري نهاية ديسمبر الماضي ، إلا أنه تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد ، ليخضع اللاعب بعدها لبرنامج علاجي مكثف حتى تمام شفائه وحصوله على فترة النقاهة اللازمة، وعاد الجلاصي مساء الجمعة الماضية إلى القاهرة لينتظم في معسكر الفريق.

من جانبه، أكد عاطف مبروك نائب رئيس اللحنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، والمشرف على الفريق الأول للكرة بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية قام مؤخرًا بإقرار اللائحة الجديدة للفريق سواء المتعلقة منها بالمسابقات المحلية أو المتعلقة بمشاركة الفريق في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، مشيرًا أن لاعبي الفريق قد قاموا بالفعل بالتوقيع على اللائحة الجديدة وهو ما أدى بالفعل لحصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضاف عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري قام أيضًا بصرف المستحقات المتأخرة للجهاز الفني للفريق سعيًا منه لتوفير جو من الهدوء داخل الفريق.

وأكد عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري لا يألو جهدا في سبيل إرساء الاستقرار داخل القلعة الخضراء منذ تكليفه بمهام عمله داخل النادي قبل نحو أسبوعين ، مشيرًا أن مجلس الإدارة قام أمس بصرف رواتب العاملين بالنادي حتى الشهر المنقضي.