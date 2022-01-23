شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مساء السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة اعتمد المجلس القرارات التالية:

- تشكيل لجنة مزايا العاملين بالنادي برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، إلى جانب رئاسته للجنة شئون العضوية، على أن تضم لجنة مزايا العاملين في عضويتها كلا من: المدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير شئون العاملين، ورئيس اللجنة النقابية للعاملين، واثنين من العاملين بالنادي.

- تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، وكذلك المدير التنفيذي للنادي، بإعداد مذكرة تفاهم للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر «مشاريع مصر»، لدعم أعضاء النادي الأهلي في التدريب وإدارة هذه المشروعات، مع توفير فرص التمويل لإدارتها.

- الموافقة على المقترح المقدم من مدير عام النشاط الرياضي ومديري الأكاديميات لمختلف الأنشطة الرياضية، والخاص بتقديم تسهيلات لأعضاء النادي، بتطبيق خصم 10% على الابن الثاني و15% على الابن الثالث في حال مشاركتهما في أنشطة أكاديميات الأهلي المختلفة.

- اعتماد تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن ‏تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالنادي.‏