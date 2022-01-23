شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: يتم تقييم لاعبي الزمالك قبل تجديد عقودهم.. ولم نفاوض بن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير مرتضى منصور على أزمة التفاوض مع بعض اللاعبين الذين تنهي عقودهم ويرغبون في الرحيل، مؤكدا أن الزمالك لا يقف على أي لاعب أيا كان اسمه.

وقال أمير، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايسم سبورت: "مصطفى فتحي لم يتذمر ولم يمتنع عن حضور المران، ولكن ما في الأمر هو أن اللاعب لم يوفق في الانتقال إلى السعودية، بعد تعثر المفاوضات مع التعاون السعودي بشأن ضمه".

وأضاف منصور: "طارق حامد لاعب محترم ولا يفتعل أي مشاكل في تجديد عقده مع النادي خد كدمة قوية في ركبته، ومش جاهز ينزل الملعب ولن نخاطر به من خلال إشراكه في مباريات كأس الرابطة".

وشدد على أن المغربي أشرف بن شرقي لاعب محترم وملتزم ولم أر منه أية مشكلة منذ قدومه للزمالك، ولم أتحدث معه حتى الآن في التجديد ومن الصعب الحديث مع أي لاعب في التجديد وله مستحقات متأخرة.

وتابع: "بن شرقي له 50% من عقده متأخرين لذلك كان من الصعب التفاوض معه، وأودعما المستحقات في حسابه وأودعناها لأكثر من لاعب آخر وفي الفترة القادمة سنفرج عن كل المتأخرات للوصول إلى نقطة معينة، ودفعنا حوالي 35 مليون جنيه متأخرات للاعبين في الفترة القادمة".

وأكد أن اللاعب قبل التفاوض معه علينا الانتهاء من مستحقاته القديمة حتى نستطيع التفاوض معه في تجديد العقد حتى يكون مطمئنا إلى مسألة التجديد معنا.

وعن موعد فتح ملف تجديد عقود اللاعبين أوضح أن هناك أولويات أولها تحسن مستوى الفريق ولدينا أولويات في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، وحل مشاكل النادي في الفيفا؛ لأنه كان هناك فوضى في الفترة الماضية ونسعى لحلها".

واستطرد: "لاعبو الزمالك الذين تنتهي عقودهم يتم تقييمهم واللاعبين الذين نحتاجهم بعد التقييم من الوارد عدم الاتفاق على الأمور المالية، ولا يستمرون معنا وهو ما سيتحدد مع نهاية الموسم الحالي، ومن الوارد أن طريقة تعامل اللاعب مع الزمالك لا تكون مناسبة، ولذلك يتم غلق المفاوضات التجديد معه، وسيتم تقديم عروض للاعبين وإذا لم يقبلوها سيُغلق الأمر وتنتهي العلاقة معهم".

واختتم: الجمهور ينظر للأمور بشكل عاطفي، على الرغم من أن لديه وعيا كبيرا ولكن لن نقبل لي ذراع النادي في المفاوضات للتجديد".