شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تجبر الأهلى على تدعيم دفاعاته قبل غلق باب القيد الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن لجنة التخطيط بالنادى الاهلى كانت تنوى عدم إبرام صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الإصابة التى تعرض لها أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق بقطع فى الرباط الصليبى ليبعده عن الملاعب طيلة تسعة أشهر بجانب تعرض المغربى بدر بانون مدافع الفريق لخطر الغياب عن الأهلى عدة أشهر لمعاناته من توابع الإصابة بفيروس كورونا مرتين على التوالي، فضلا عن استمرار غموض موقف محمود متولى مدافع الفريق والموجود فى قطر للتأهيل من الإصابة بشد فى العضلة الأمامية، أجبرت مسئولى الأهلى على فتح ملف تدعيم الخط الخلفى للمارد الأحمر قبل غلق باب القيد الشتوى، لاسيما مع إصرار مسئولى فيوتشر على عدم قطع إعارة محمد عبد المنعم كامبوس مدافع المارد الأحمر ومنتخب مصر المعار لفيوتشر.

ويرى الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، أن فريقه سيواجه أزمة دفاعية كبيرة فى ظل عدم امتلاكه مدافعين مميزين، باستثناء أيمن أشرف وياسر إبراهيم ورامى ربيعة، وإن كان الأخير بعيداً عن المشاركة منذ فترة طويلة.

فى نفس السياق، رفض مسئولو الأهلى فكرة التعاقد مع الأورجويانى جاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رغم أن النادى الجنوب أفريقى رحّب ببيع اللاعب لأى نادٍ يقدم عرضاً جاداً ورسمياً تصل قيمته إلى مليون دولار على سبيل المثال .

وحسم الأهلى موقفه من إمكانية ضم لاعب صن داونز الذى كان هدفاً للأهلى فى فترات سابقة بشكل قوى قبل أن تتراجع رغبة الأهلى عن فكرة ضم اللاعب لأسباب كثيرة، فى مقدمتها ارتفاع سن اللاعب حيث وصل إلى 32 عاماً بجانب تراجع مستوى سيرينو بشكل واضح الفترة الأخيرة مع ناديه، فضلاً عن الأهلى بات يضم لاعبين أجانب أفضل من سيرينو فى مركزه يأتى فى مقدمتهم، الجنوب أفريقى بيرسى تاو المُنضم للقلعة الحمراء فى الصيف الماضى قادماً من برايتون الإنجليزي

وقال مصدر فى الأهلى، إن وكيل سيرينو عرض اللاعب مؤخراً على القلعة الحمراء مقابل مليون دولار، وربما ينخفض المبلغ لأكثر من ذلك، لكن الأهلى كان حاسماً ورفض فتح ملف التعاقد مع اللاعب الأورجويانى مهما حدث.