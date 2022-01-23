شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: تجنب الضغوط هو أحد عوامل فوز المنتخب على كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد إبراهيم، نجم نادي سيراميكا، أن عدم تصدير الضغوط للاعبي المنتخب الوطني هو أحد العوامل التي تساعد اللاعبين للفوز على كوت ديفوار في مباراة ثمن نهائي بطولة الأمم الإفريقية.

وقال إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "انتقالي من الزمالك لمارتيمو البرتغالي من أكبر أخطائي، ووقتها فضلت البرتغال على عرض كروي من مالاجا الإسباني".

وأضاف نجم الكرة المصرية: "إصابتي مع الزمالك في مباراة صن داونز بدورى أبطال أفريقيا عطلتني كثيرا، وحينما عدت للزمالك من البرتغال تحملت قيمة عقدي والتي تبلغ 500 ألف دولار".

وتابع: "كان راتبي في الزمالك 270 ألف جنيه، ولم يتم تعديل عقدي عقب العودة من البرتغال، ولم أبالغ في طلباتي المادية للتجديد مع الزمالك فقررت الرحيل".

ودوليًّا، شارك محمد إبراهيم في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما في كولومبيا، واستطاع إحراز هاتريك في مرمى النمسا ليكون أول لاعب مصري وأفريقي يسجل ثلاثية في النمسا.

حصد محمد إبراهيم مع الزمالك تسع بطولات قارية ومحلية، منها: 6 كأس مصر، و1 سوبر مصرى سعودى، وواحد سوبر مصرى على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.