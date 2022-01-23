شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: منتخب مصر يحتاج دعم الجماهير واللاعبون يتأثرون بالهجوم عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد متعب، نجم الكرة المصرية سابقا، أن منتخب مصر يحتاج الدعم في هذا التوقيت، موضحا أن اللاعبين لا يضايقهم النقد الفني للأمور الكروية، ولكن الخروج عن مبادئ النقد البنّاء يسوؤهم.

وقال متعب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "اللاعيبة بيفرق معاها الدعم، حينما يجد اللاعب أن الجمهور يقف خلفه يبذل مجهود مضاعف لإسعاد الجماهير".

وأضاف: "لاعب الكرة إنسان مثلنا له أهل وأسرة وأخوات واصدقاء، وأحيانا يؤثر النقد على المقربين من اللاعب أكثر من تأثيره على اللاعب نفسه".

وطالب نجم الكرة المصرية السابق: "إحنا منتخب مصر لازم نظهر أنيابنا الهجومية أمام كوت ديفوار، لا يصح أن نفكر في الدفاع فقط، الفريق اللي عايز يفوز بالبطولة لازم يستعد لمواجهة الكبار".

وتابع: "وائل جمعة لو فكر هيعمل إيه مع دروجبا في 2006 و2008 مكنش عمل حاجة، وجهاز المنتخب به ثلاثة أفراد عاشوا هذه الأجواء من قبل".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويعد محمد صلاح ومانى الثنائي الأبرز فى صفوف ليفربول خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ شكلا ثنائيا هجوميا مرعبا لجميع خطوط دفاع عمالقة أوروبا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب سوف تقام يوم 24 مارس المقبل فى القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 من نفس الشهر فى داكار.

وكان المنتخب الوطنى قد تأهل للدور الفاصل من تصفيات كأس العالم، بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.