شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم على: منتخب كوت ديفوار عاملنا حساب 24 قيراط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد الحليم علي، مهاجم منتخب مصر السابق، أن الجيل الحالي للمنتخب على أعلى مستوى قائلا: "هاتوا لقطة جماهير مصر في 2006 وأنتو هتاكلوا النجيلة، اطلعوا الملعب وأنتو شقيانين وعاملين اللي عليكم".

وأضاف علي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "عندنا جمهور يحرك الصخر، ولو كنا نعمل حساب لمنتخب كوت ديفوار قيراط فإن الأفيال تعمل لنا حساب 24 قيراط، وطلبي من محمد صلاح أن يهدأ ويهون على نفسه وسيكون الجمهور معه دائما".

وتابع العندليب: "منتخب مصر يملك لاعبين مميزين للغاية، وهم قادرون على إسعاد الجماهير، يجب أن يفكر المنتخب في البطولة مباراة بمباراة والسير قدما خطوة بخطوة".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويعد محمد صلاح ومانى الثنائي الأبرز فى صفوف ليفربول خلال الخمس سنوات الأخيرة، إذ شكلا ثنائي هجومى مرعب لجميع خطوط دفاع عمالقة أوروبا.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب سوف تقام يوم 24 مارس المقبل فى القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب يوم 29 من نفس الشهر فى داكار.

وكان المنتخب الوطنى قد تأهل للدور الفاصل من تصفيات كأس العالم، بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.