شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يضم مؤمن راضى من بترول أسيوط لمدة 3 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مسئولو نادى إنبى، على خدمات مؤمن راضى من بترول أسيوط مقابل نصف مليون جنيه وذلك لتدعيم صفوف الفريق البترولى في الانتقالات الشتوية الجارية، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لنادى إنبى لمدة 3 مواسم ونصف.

وكانت إدارة إنبى بدأت التفاوض بشكل سريع مع نظيرتها في بترول أسيوط للتعاقد مع لاعب الوسط الذي يجيد اللعب في مركز 6 و 8 بوسط الملعب، بعدما نال إعجاب الجهاز الفني للفريق البترولى بقيادة حلمى طولان.

ويسعى حلمى طولان، لتجهيز لاعبيه للوصول لأعلى المستويات الفنية، خلال بطولة كأس الرابطة، ومن ثم عودة الدورى المصرى، عقب فترة التوقف الدولى الحالية، والتى يخوض فيها المنتخب الوطنى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويأمل الفريق البترولى فى تحقيق مركز متميز بجدول ترتيب الدورى هذا الموسم والمنافسة على المربع الذهبى، من أجل حسم أحد المقاعد المؤهلة للمشاركة في البطولات الأفريقية، خصوصا أن ذلك لن يأتى إلا عن طريق تحقيق نتائج جيدة فى الجولات المقبلة من الدورى.

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز برصيد 9 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات فاز في مباراتين وخسر مثلهما، بينما تعادل في ثلاثة لقاءات، وأحرز لاعبوه 8 أهداف، بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 11 هدفا.