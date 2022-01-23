شكرا لقرائتكم خبر عن حسام غالي ممثلًا لمجلس إدارة الأهلي في لجنة التخطيط للكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا مساء السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة اعتمد المجلس اختيار حسام غالي عضو مجلس الإدارة ممثلًا لمجلس الإدارة في لجنة التخطيط للكرة.

واعتمد المجلس تشكيل لجنة الموارد البشرية، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية كل من: ‏المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، والمدير التنفيذي، والمدير المالي، ومدير شئون العاملين، ورئيس نقابة العاملين بالنادي.

كما وافق المجلس على تشكيل المكتب التنفيذي للنادي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.