شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: الأهلي عرض 12 مليون جنيه على مصر للمقاصة لضمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد إبراهيم، نجم نادي سيراميكا، عن كواليس فشل انتقاله للنادي الأهلي قائلا: "الأهلي عرض 12 مليون جنيه على مصر للمقاصة من أجل انتقالي له، لكن محصلش نصيب، ووقتها جاءني عرض سيراميكا".

وأضاف إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس: "مفاوضات الأهلي وبيراميدز مع المقاصة استمرت فترة، وحينما عقدت جلسة مع مسئولي سيراميكا اقتنعت بمشروع النادي الصاعد حديثا للدورى الممتاز، ورحبت بالانتقال لسيراميكا".

وتابع إبراهيم: "حينما فاوضني الأهلي وبيراميدز كان يمكننى فسخ عقدي من المقاصة لأننى لم أكن أتقاضى راتبي منذ 8 أشهر، ووقتها كان يمكننى الرحيل مجانا، لكن محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصة طلب منى الوقوف بجانب النادي لتحقيق استفادة مادية"

واستطرد: "عرض الأهلي كان مغريا، وفكرت طويلا لأنه من الصعب رحيل لاعب من ابناء الزمالك للأهلي أو العكس، لأنى فكرت بالموضوع ولم أرفضه".