شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: محمد صلاح متنشن مع المنتخب وعايزين نشوف ابتسامته زى الدورى الانجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر حسين عضو اتحاد الكرة، إن لاعبى المنتخب يبدو عليهم التوتر الشديد فى الأداء فى أمم افريقيا وبالتحديد بعد الهزيمة فى المباراة الأولى أمام نيجيريا.

وقال حسين فى تصريحات تلفزيونية إن محمد صلاح قائد الفريق يظهر دائما "متنشن" مع المنتخب ونتمنى أن نرى إبتسامته زى ما بنشوفها فى الدورى الإنجليزى.

ومن ناحية أخرى علقت صفحة بطولة أمم أفريقيا التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" على مواجهة محمد صلاح نجم منتخب مصر وساديو مانى نجم منتخب السنغال، فى الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

ونشر الحساب الرسمي لبطولة أفريقيا على موقع "تويتر" صورة محمد صلاح وساديو مانى وعلق عليها بعبارة: "فرعون وأسد يحملان راياتِ الملايين خلفهم من أجلِ حُلمِ كأس العالم.. ساديو مانى ومحمد صلاح يستعدان لكتابة فصل جديد فى التاريخ عندما يقودان منتخبى السنغال ومصر فى التصفيات الأفريقية لكأس العالم".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم كالتالى..

مصر × السنغال

الكاميرون ×الجزائر

نيجيريا × غانا

الكونغو × المغرب

تونس× مالى

وكان المنتخب الوطنى تأهل للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.