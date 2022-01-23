شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: منتخبنا يتطور بشكل تدريجى.. وكوت ديفوار منافس ليس سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عن كواليس بعثة منتخب مصر الوطني في الكاميرون عقب الخسارة من نيجيريا في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا، مشددا على أن هناك حالة من التركيز مُسيطرة على البعثة والمنتخب يتطور بشكل تدريجي.

قال بركات في تصريحات تلفزيونية: "عقدنا مع كيروش جلسة قبل السفر إلى الكاميرون لخوض منافسات أمم إفريقيا وكل الحديث كان عن دعمه وثقتنا في شخصه، ونقلنا له رغبة الشعب المصري في رؤية منتخب مصر بشكل مميز سواء في أمم إفريقيا أو تحقيق هدف التأهل إلى كأس العالم" .

وأضاف: "ولكن في الكاميرون، البداية كانت سيئة بالتأكيد، ولكن لم نكن نريد ضغط كيروش أو اللاعبين بجلسات معه في هذا التوقيت الحرج، خاصة أن منتخب مصر من المنتخبات التي تظهر بشكل أفضل بشكل تدريجي، والدليل أن الأخطاء بدأت تقل مباراة بعد مباراة" .

وتابع: "هناك حالة تركيز كاملة من جانب اللاعبين والبعثة بالكامل في الكاميرون، لذلك لم نريد ضغط اللاعبين بجلسات معهم بعد البداية السيئة أو مع كيروش" .

وعن مواجهة كوت ديفوار في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا قال: "منتخب كوت ديفوار منافس قوي وليس سهلا، ولكننا لدينا ثقة في اللاعبين والجهاز الفني، ونمتلك القدرة بالفعل على تخطي عقبة كوت ديفوار والذهاب بعيدا في كأس الأمم"