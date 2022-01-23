شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: المنظومة التحكيمية من أولويات عملنا وسنعقد جلسة مع عصام عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى عن جلسة سيتم عقدها مع عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، من أجل رؤية مقترحاته لتطوير منظومة التحكيم المصرى خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الانتقادات التى تطارد التحكيم المصرى طوال الفترة الماضية.

قال بركات فى تصريحات تلفزيونية: "جمعتنى مكالمة هاتفية بعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، وتحدثنا عن أهمية عقد جلسة معه، ونرى مقترحاته للتطوير خلال الفترة المقبلة، لذلك المنظومة التحكيمية، من أولويات عملنا، وسنعقد معه جلسة لرؤية مقترحاته بشأن تطوير منظومة التحكيم".

أضاف: "مهتمون بالمنتخبات السنية، ونسعى لتكوين منتخبات على غرار غانا ونيجيريا، جلسنا مع محمود جابر المدير الفنى لـ2003 ومحمد وهبة مدرب 2006 والذى سيخوض دورة شمال إفريقيا وسيكون لديه فرصة كبيرة للاحتكاكات القوية"

وختم حديثه قائلا: "وافقنا على خوض منتخب مصر مواليد 2006 منافسات دورة شمال إفريقيا من أجل التطوير والاحتكاك مبكرا مع منتخبات قوية"