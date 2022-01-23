شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم: كنت قريبا من المنتخب وفوجئت باستبعادي من قائمة أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم نجم نادي سيراميكا، أنه كان قريبا من الانضمام للمنتخب الوطني.

وقال"الجهاز الفني بقيادة البدري طلب جواز سفري، وكنت قريبا من التواجد في المنتخب وفوجئت باستبعادة من القائمة الأولية لبطولة الأمم الأفريقية".

وأضاف إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس،"كنت أتمنى التواجد في المنتخب، وعزائي الوحيد هو اشادة خبراء الكرة والجمهور بقدراتي، وأستطيع اللعب في عدة مراكز منها صانع الألعاب ولاعب الوسط".

ودوليًا، شارك محمد إبراهيم في بطولة كأس العالم تحت 20 عاما في كولومبيا، وأحرز هاتريك في مرمى النمسا ليكون أول لاعب مصري وافريقي يسجل ثلاثية في النمسا.

حصد محمد إبراهيم مع الزمالك تسع بطولات قارية ومحلية منهم 6 كأس مصر، و1 سوبر مصرى سعودى، وواحد سوبر مصرى على حساب الأهلى، وواحد كونفدرالية.

وكان المنتخب الوطنى تأهل للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.