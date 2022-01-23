شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعود للتدريبات بعد راحة 48 ساعة استعدادا لفيوتشر بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود النادي المصري، اليوم الأحد، إلى التدريبات اليومية وذلك بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو الفريق البورسعيدي لمدة 48 ساعة، وذلك استعداداً لمواجهة فيوتشر في اللقاء الذي يجمع الفريقين يوم الأربعاء المقبل بمنافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

من جانبه، أكد عاطف مبروك نائب رئيس اللحنة السباعية المكلفة بإدارة النادي المصري، والمشرف على الفريق الأول للكرة بالنادي أن مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية قام مؤخرًا بإقرار اللائحة الجديدة للفريق سواء المتعلقة منها بالمسابقات المحلية أو المتعلقة بمشاركة الفريق في البطولة الكونفيدرالية الأفريقية ، مشيرًا أن لاعبي الفريق قد قاموا بالفعل بالتوقيع على اللائحة الجديدة وهو ما أدى بالفعل لحصول اللاعبين على كافة مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وأضاف عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري قام أيضًا بصرف المستحقات المتأخرة للجهاز الفني للفريق سعيًا منه لتوفير جو من الهدوء داخل الفريق.

وأكد عاطف مبروك أن مجلس إدارة النادي المصري لا يألو جهدا في سبيل إرساء الاستقرار داخل القلعة الخضراء منذ تكليفه بمهام عمله داخل النادي قبل نحو أسبوعين ، مشيرًا أن مجلس الإدارة قام أمس بصرف رواتب العاملين بالنادي حتى الشهر المنقضي.