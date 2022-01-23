شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي للنادي.. العامري رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا السبت بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة.

وعقب الجلسة وافق المجلس على تشكيل المكتب التنفيذي للنادي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والدكتور محمد شوقي والدكتور مهند مجدي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة 24 ساعة.

ومن المقرر أن يستأنف الأهلي تدريباته غدا الإثنين، في إطار الاستعدادات لمباراة سموحة في كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الخامسة مساء الخميس المقبل.

وكان الأهلي قد خاض تدريبه صباح أمس السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعداد لمنافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق اجتماعا مع اللاعبين وتحدث معهم عن أهمية المرحلة المقبلة وأبرز الإيجابيات التي تحققت حتى الآن في مباريات كأس الرابطة، والمكاسب الفنية من مباراة المقاولون العرب أمس.

وبعد ذلك أدى لاعبو الأهلي تدريبات استشفائية في «الجيم» لمدة 20 دقيقة قبل المشاركة في تدريبات خفيفة بالكرة، وذلك لتفادي حالة الإجهاد التي قد يتعرض لها اللاعبون بعد المشاركة في مباراة المقاولون العرب أمس في مسابقة كأس رابطة الأندية.

وخاض ثنائي حراسة المرمى بالفريق؛ علي لطفي وحمزة علاء تدريبات مكثفة على الكرات العرضية والضربات الثابتة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، بينما أدى مصطفى شوبير تدريبات استشفائية مع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء المقاولون العرب أمس، والذي انتهى بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة.