شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: فرصتنا فى "المونديال" كبيرة وهذا موعد معسكر مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، إن اللعب ضد السنغال فى المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 أفضل من مواجهة منتخبات شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب وتونس، مضيفا: "من يريد التأهل للمونديال عليه أن يكسب أى فريق ولا ينظر لأى مسميات وفرصتنا كبيرة وتتوقف على اللاعبين والجهاز الفني".

أكد عضو اتحاد الكرة أن معسكر المنتخب لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم سينطلق يوم 21 مارس وهو موعد الاجندة الدولية، متابعا: "هناك جولة أفريقية لأندية الأهلى والزمالك والمصرى وبيراميدز يومى 18 و19 مارس، وبالتالى من الصعب منح المنتخب فرصة إضافية للتجمع قبل المباراة الفاصلة".

وأسفرت قرعة الدور الفاصل فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي أقيمت فى مدينة دوالا بالكاميرون عن وقوع المنتخب الوطنى في مواجهة نظيره السنغالى.

ويلتقى منتخب مصر مع السنغال في الذهاب يوم 24 مارس المقبل في القاهرة، قبل أن يكون لقاء الإياب فى داكار يوم 29 من نفس الشهر.

وجاءت نتائج قرعة كأس العالم كالتالى:

مصر × السنغال

الكاميرون × الجزائر

نيجيريا × غانا

الكونغو × المغرب

تونس× مالى

وكان المنتخب الوطنى قد تأهل للدور الفاصل من تصفيات كاس العالم، بعدما حسم صدارة المجموعة السادسة في المرحلة الثانية برصيد 14 نقطة بفارق 7 نقاط عن الجابون صاحبة الوصافة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع منتخب ليبيا.