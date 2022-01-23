شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: كل المنتخبات عاملة مليون حساب لمصر.. وكوت ديفوار لديها مشاكل دفاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على وقوع منتخب مصر في مواجهة ضد السنغال في المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر، قائلا: "زي ما احنا عاملين حسابات للمنتخبات المناسبة هما عاملين لنا مليون حساب"، ومواجهة السنغال مباراة صعبة وتحتاج التركيز وعندنا كأس الأمم وننهي المشوار وبعدها الاستعدادا لمباريات التصفيات".

وقال متعب، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "أتمنى كيروش يوفق في اختيارات واختيار الأنسب للمباراة، وفيه خطأ في مباراة غانا، وكان ممكن المباراة بنتيجة 3 / 1 ونفوز في القاهرة بفارق هدفين، ولكن النتيجة وصلت إلى 6، وكان صعب التعويض في مباراة العودة".

وأضاف: "العامل النفسي والمعنوي مهم من أجل تهيئة الاجواء للفوز في مباراتي المرحلة الأخيرة من الصتفيات والصعود إلى كأس العالم".

وعن استعداد المنتخب لمباراة كوت ديفوار في دور الـ16 لبطولة أمم إفريقيا أكد أن منتخب مصر حصل على أطول فترة راحة في تاريخ المشاركة في أمم إفريقيا، وهي فترة كافية لتجهيز اللاعبين والقيام بعمليات الاستشفاء، ومنتخب كوت ديفوار لديه ثغرات في خط الدفاع لو لعبنا بشكل منظم واستغلينا المساحات في دفاع الفرق المنافسة، ولدينا لاعبين لديهم الحل ولا بد من تركيز كل اللاعبين في مباراة كوت ديفوار".

وعن محمد صلاح أكد أن صلاح واحد من أفضل اللاعبين في العالم ومن الوارد أن يكون في أفضل مستوياته في مباراة وبعيدا عن مستواه في مباراة أخرى، بخلاف أن المباراة كان بها تدخىت ومع ذلك لم يكن يخاف على قدمه، مشددا على أن بطولة أمم إفريقيا والفوز بها ستفرق نقسيا مع المنتخب وستضاعف فرص صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويرى متعب أن الأهلي كان موفقا في الاعتماد على اللاعبين الناشئين في كأس الرابطة وغالبية الفرق استفادت مثل الإسماعيلي وغزل المحلة، والأهلي لعب ثلاث مباريات بالناشئين بالكامل، وأثبتوا أن الأهلي لديه ميزة تتوارث وهي اللعب لآخر لحظة في عمر المباريات، ويمتلك لاعبين لديهم ثقة داخل الملعب ويرغبون في إثبات أنفسهم، وهو ما يحسب للجهاز الفني وقطاع الناشئين، واللاعبون الصغار ظهروا بشكل جيد، وعليهم ألا يستعجلوا في التصعيد للفريق الأول، وحتى لو لم يكملوا البطولة مع الأهلي، فالجميع شاهدهم وتعرف على إمكانياتهم.