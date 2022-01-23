ملف الخليج 365.. قرعة مصر.. خسارة تاريخية للزمالك.. وعقوبة مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس السبت، العديد من الأحداث الرياضية سواء كانت محلية أو خارجية، لعل أبرزها قرعة مصر في تصفيات كأس العالم.

وفي الشأن المحلي، تلقى فريق الزمالك خسارة قاسية وتاريخية على يد فريق غزل المحلة بنتيجة (3-0)، ليقرر مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء فرض عقوبة مادية على اللاعبين والجهاز الفني.

ويستعرض "الخليج 365"، أبرز أحداث "السبت" كالتالي:

قرعة المونديال.. مصر والسنغال ضمن 5 مباريات نارية

انتصار تاريخي.. غزل المحلة يمطر شباك الزمالك بثلاثية ويدفعه لقاع مجموعته

موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

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