7 رسائل.. جيل منتخب مصر 2006 يقدم نصائح الفوز على كوت ديفوار بأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه أحمد حسام "ميدو" لاعب منتخب مصر السابق، رسالة للقوام الحالي للفراعنة قبل أيام قليلة من مواجهة كوت ديفوار في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا.

وأشار ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن لاعبي وجماهير مصر عليهم عدم الانشغال بمواجهة السنغال في تصفيات كأس العالم 2022، واستمرار التوجه نحو استكمال المنافسة بأمم أفريقيا.

وقال ميدو: "تاريخ منتخب مصر يجب أن يكون إضافة للاعبي المنتخب في مواجهة كوت ديفوار وليس ضغط عليهم، خصمنا يعرف جيدًا أنه يواجه منتخب كبير".

واختتم: "علينا التركيز على مواجهة كوت ديفوار، لا يجب أن ننشتغل بقرعة كأس العالم ومواجهة السنغال، ثقة التأهل للمونديال ستأتي من تألقنا في كأس الأمم الأفريقية".

ومن جانبه، تحدث عماد متعب مهاجم منتخب مصر عن مواجهة كوت ديفوار، مسترجعًا ذكريات الفراعنة ضد الأفيال في كأسي أفريقيا لعامي 2006 و2008.

وقال متعب: "عندما نتحدث عن اللاعبين بشكل لا علاقة له بكرة القدم ويقلل من قيمتهم فإنه يؤثر عليهم بالسلب للغاية، علينا بتوجيه رسائل تدفع بهم للأمام وأن يكون بها دعم جماهيري كبير".

وأكمل: "حديث الجماهير بشكل إيجابي عن اللاعبين يمنحهم قوة كبيرة، كل اللاعبين يشاهدون ما يحدث عبر مواقع التواصل الإجتماعي، الدعم له فارق كبير على أداء أي لاعب".

وأردف: "لأول مرة يحصل منتخب مصر على راحة مدتها 6 أيام في كأس أمم أفريقيا، أراها فرصة رائعة للجهاز الفني واللاعبين لدراسة منتخب كوت ديفوار".

وأوضح: "لا أريد أن يكون كل تركيزنا هو كيفية اللعب على بيبي أو زاها أو غيرهم من لاعبي كوت ديفوار، علينا أن نفرض طريقة لعبنا، من يريد أن يفوز بالبطولة من الطبيعي أن يلعب ضد أي فريق".

واختتم: "عندما واجهنا كوت ديفوار وانتصرنا 4-1، كنا نتحدث دومًا عن أننا 11 لاعبًا أمام 11 لاعبًا، -والجدع والراجل- بالروح والتوفيق من الله هو من سيفوز، وهذا ما حدث بالفعل".

وطالب عبد الحليم علي مهاجم منتخب مصر السابق، ضرورة استرجاع اللاعبين للأحداث التي حدثت من قبل خلال الفترة الذهبية للفراعنة في الفترة من 2006 إلى 2010.

وقال عبد الحليم علي:"أقول للاعبين، أرجعوا بالذاكرة لعام 2006، كان ترتيبنا بين المرشحين للفوز بالبطولة هو الخامس أو السادس، لكن بالروح والأداء والدعم نجحنا في التتويج باللقب".

واختتم: "أريد توجيه رسالة لمحمد صلاح تحديدًا، هون على نفسك والضغط الواقع عليك ظاهر على ملامحك، لكنك لاعب كبير وكنت سبب كبير في صعودنا لكأس العالم من قبل، لا تحمل نفسك فوق طاقتك فإنت من أفضل لاعبي العالم، لو لعبت بحرية كما تفعل مع ناديك ستؤدي بطولة عظيمة في أفريقيا".