أمير مرتضى: الزمالك ليس طرفا في أزمة فتحي.. ولن نقبل بلي الذراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أمير مرتضى منصور، مدير الكرة في نادي الزمالك، أن ناديه لم يكن طرفا في أزمة مصطفى فتحي مع التعاون السعودي، مشيرًا إلى أن النادي الأبيض لا يقف على حد بعدما طلب اللاعب أن يرحل بشكل جيد دون تمرد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "مصطفى فتحي ليس لاعب متمرد والنادي لن يكون تحت أمر اي لاعب للتجديد في الموعد المناسب له، وطلب الرحيل إلى التعاون ووافقنا بعد رفع العرض إلى مليون دولار، لكن تعثر الانتقال كان من جانب النادي السعودي".

وأضاف:" نستطيع أن نكون فريق قوي بلاعبين تحب نادي الزمالك كما فعلنا في وقت سابق، وهذا ليس معناه ان مصطفى لا يحب النادي، ولا يوجد لاعب سجل عدد من الأهداف ويصبح بعدها رمز في النادي، فكلمة رمز كبيرة، واللاعبين الحاليين تحت التقييم قبل الدخول معهم في مفاوضات للتجديد".

واوضح " المعايير الخاصة بالتجديد ليست فنية فقط، وربما تكون هناك طرق تعامل غير مناسبة للنادي، فالزمالك اسم كبير ولا يجب أن "يتحايل" على لاعب من أجل التجديد مهما كان اسمه".

وتابع:"سنضع عروضا على الطاولة إلى كل لاعب وسيكون أمامه خيارين أن يقبل العرض أو يرفض ولا يجب ان يتشرط أي لاعب على نادي الزمالك".

وأكمل:" الجمهور لديه وعي كبير وما يهمه هو أن يكون لدينا لاعب يبذل كل ما لديه لمصلحة النادي، ولن نجدد مع لاعب الجمهور بيحبه لكن سنجدد مع لاعب يبذل كل ما لديه مع أجل الزمالك".

واستطرد:" لن نقبل بلي الذراع في المفاوضات مع الزمالك، وطارق لاعب محترم ولا يفتعل مشاكل عند التجديد".

وأضاف" أشرف بنشرقي لاعب ملتزم ولم اتحدث معه حتى الآن في التجديد، لأن لا يزال له مستحقات متأخره حتى الآن ولا يمكن الحديث معه وهو له أموال متأخره لدينا".

وأتم تصريحاته:" خلال الشهر الماضي دفعنا 35 مليون جنيه كمتأخرات، والزمالك يحترم التعاقدات مع جميع اللاعين ولدينا أولويات وهي المحافظة على اللاعبين وحل القضايا وصرف المتأخرات لان الفترة الماضية كانت مليئة بالفوضى".