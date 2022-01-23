اتحاد الكرة يوضح.. سبب الكشف عن راتب كيروش.. ومصير كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورابطة الأندية المحترفة، بأنه كشف عن راتب المدير الفني لمنتخب مصر من أجل اقناع الجماهير بدعمه.

وقال حسين في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "لم يحدث مشكلة بين اتحاد الكرة وكيروش، كل ما حدث أن الرأي العام كان غاضبا بسبب الخسارة أمام نيجيريا لكن من الصعب أن يرحل مدرب عقب مباراة واحدة".

وتابع: "النية التي أعلنا بسببها عن راتب كارلوش كيروش هو أن يعلم الجمهور المصري صعوبة رحيله ويقوم بدعم المنتخب، خاصة أن تفاصيل العقود معلنة في العالم كله، ولا يوجد داعي لحدوث خلاف حول هذا الأمر".

أما عن إمكانية استكمال كأس الموسم الماضي: "أقوم بوضع تصور بكافة التوقيتات المتاحة والمواعيد المتاحة حتى نهاية الموسم، وبالتالي هناك أيضا كأس جديد وصل إلى مرحلة دور الـ32 وسأعرض الأمر بالكامل على مجلس الإدارة".

وأضاف: "سوف ندرس الموقف بالكامل من أجل تحديد القرار المناسب، وأنا أضع التصور والتوقيتات والمجلس بالكامل يأخد القرار المناسب بالشكل الذي لا يؤثر على ظروف الموسم الحالي والقادم".